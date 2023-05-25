Специалисты Псковской ГРЭС проводят гидравлические испытания тепловых сетей

11:55, 25 мая 2023, ПАИ

25 мая энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» проводят предремонтные гидравлические испытания трубопроводов и запорной арматуры тепловых сетей поселка Дедовичи. В связи с этим в течение дня в поселке будет ограничена подача горячего водоснабжения, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Испытания проводятся на тепловых узлах при повышенном давлении и температуре воды, не превышающей 40° С. В результате будут выявлены скрытые дефекты в структуре металла и дефекты запорной арматуры. Мероприятия осуществляются в рамках профилактики и ремонта системы теплоснабжения поселка Дедовичи для подготовки к будущему отопительному сезону.

«Работы необходимы для выявления слабых участков тепловых сетей, которые появились в зимние месяцы, – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич. – По итогам испытаний будет скорректирована летняя ремонтная программа, что позволит гарантировать максимально надежное теплоснабжение жителей в зимний период».