Определены победители первенства Пскова по мини-футболу среди учащихся

12:11, 25 мая 2023, ПАИ

Итоги первенства города по мини-футболу среди учащихся учреждений среднего профессионального образования подвели в Пскове. Состязания прошли в областном центре 23 и 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В соревнованиях приняли участие пять команд юношей учреждений СПО: две команды Псковского агротехнического колледжа, три команды колледжа ПсковГУ.

По итогам соревнований первое и второе места завоевали команды колледжа ПсковГУ, третье место взяла команда агротехнического колледжа.

Организатором первенства города по мини-футболу выступил комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.