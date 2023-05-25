Определены победители первенства Пскова по мини-футболу среди учащихся
Итоги первенства города по мини-футболу среди учащихся учреждений среднего профессионального образования подвели в Пскове. Состязания прошли в областном центре 23 и 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В соревнованиях приняли участие пять команд юношей учреждений СПО: две команды Псковского агротехнического колледжа, три команды колледжа ПсковГУ.
По итогам соревнований первое и второе места завоевали команды колледжа ПсковГУ, третье место взяла команда агротехнического колледжа.
Организатором первенства города по мини-футболу выступил комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.
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