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Общество

Работы по созданию тренировочного футбольного поля начались на «Машиностроителе» в Пскове

Работы по созданию тренировочного поля для занятий футболом начались на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото: здесь и далее Telegram-канал Бориса Елкина

«Благодаря программе Российского футбольного союза Псков получил на эти цели необходимые материалы и оборудование: внутреннюю засыпку, кварцевый песок, резиновую крошку, искусственную траву и вагон-раздевалку», - отметил глава города.

Сейчас подрядчик приступил к устройству основания поля. Будет также сделан дренаж, уложено покрытие, установлено освещение и оградительная сетка, пояснил Борис Елкин.

«Новое поле будет соответствовать стандартам РФС и позволит разгрузить основное. Это станет ещё одним толчком к развитию футбола в Пскове», - подчеркнул Борис Елкин.

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