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Группа национального туроператора приехала в Псковскую область

Группа национального туроператора «Алеан» находится с информационным туром в Псковской области, чтобы познакомиться с достопримечательностями региона. В составе делегации 15 специалистов сферы туризма, которые представляют разные регионы России. Это Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Башкортостан, Пермский край и Калужская область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Заключительный день тура проходит по территории Печорского района. До этого представители туроператора посетили достопримечательности Пскова и Пушкинских Гор.

«В Пскове я совсем недолго, но уже понятно, как тут душевно, красиво. Какие уникальные места! Жителям мегаполисов очень не хватает спокойствия, мира и неспешности, которые царят здесь! Я в восторге от Пскова и уже этим летом рекомендую туристам посетить место, где начинается Россия!» — прокомментировала участница инфотура Антонина Чуракова, которая прибыла в регион из Перми.

«По Пскову можно бродить часами, удивляться, восторгаться, фотографировать улицы, дома, церкви, заходить в музеи. Огромное впечатление производят невероятной красоты семиярусный иконостас Троицкого собора кремля, средневековые фрески женского Снетогорского монастыря. Волнение, понятное каждому русскому человеку, охватывает при посещении могилы Пушкина в Святогорском монастыре», — добавила менеджер департамента по работе с туристическими агентствами национального туроператора «Алеан» Светлана Доронина.

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова обратила внимание на важную роль информационных туров: «Я уверена, что участники тура смогут прочувствовать и увидеть уникальность Псковской области, передать по-настоящему живые эмоции своим коллегам и будущим клиентам».

Руководитель обучающих проектов национального туроператора «Алеан» Ольга Дедкова также подтвердила необходимость проведения подобных мероприятий. «Глобальная задача туроператора в подобных турах — раскрыть регион как можно полнее. Рекламные туры с насыщенной и плотной программой дают их участникам огромный объём информации, необходимой для успешного взаимодействия с клиентами. Ведь огромная разница — рассказать о том или ином регионе, опираясь на собственные впечатления, или же на информацию, взятую из интернета! В первом случае вы говорите искренне, со знанием дела, потому что своими глазами видели и достопримечательности, и отели, пробовали местную кухню, знаете определенные нюансы места и особенности региона», — заметила она.

Отметим, что группа информационного тура национального туроператора «Алеан» прибыла в Псковскую область по приглашению регионального комитета по туризму.

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Группа национального туроператора приехала в Псковскую область

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