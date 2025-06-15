В Великих Луках новорождённых выписали из роддома под гимн России

21:58, 14 июня 2025, ПАИ

Торжественная выписка в честь Дня России состоялась в Великолукском роддоме, сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Мероприятие с участием молодых родителей и их новорождённых малышей прошло в праздничной атмосфере. Этот день стал особенным для семей, пополнивших ряды граждан нашей страны, и напомнил о значимости национальных традиций и единства», – отметили в медучреждении.

Торжественная церемония сопровождалась исполнением государственного гимна России. В честь праздника каждому из новоиспечённых родителей вручили памятные подарки, а младенцам – символических неваляшек.