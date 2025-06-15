Новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы» опубликовал Михаил Ведерников

00:03, 15 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён историческому событию – краху «Цеппелина».

«Нацисты готовили операцию, которая могла изменить ход Великой Отечественной войны. Во время войны отдельные боевые действия шли на уровне спецслужб. Наши чекисты активно боролись с врагами и проводили подчас исключительно дерзкие операции», – отметил губернатор.

Так, в Стремутке был размещён штаб разведывательно-диверсионного органа фашистов «Предприятие «Цеппелин», а в печорской деревне Печки – одна из диверсионно-разведывательных школ, где готовили агентов для последующей массовой заброски в советский тыл и для проведения диверсий.

Задача усложнялась тем, что в то время это была Эстонская ССР, граница которой, как и периметр самой школы, тщательно охранялась. Поэтому было принято решение сначала внедрить в школу своего человека. Выбор пал на Александра Лазарева. Бывший красноармеец, он попал в плен и был вынужден поступить на службу в Русскую освободительную армию.

Александр Лазарев поступил на службу в эстонскую самооборону и охрану школы.

«Задание должно быть выполнено к 1 января 1944 года. Через агента Блондинку, работавшую у немцев в Пскове, Лазареву сделали эвакуационные документы и отправили в Эстонию вместе с другими жителями. Разведчик оправдал ожидания, сумел попасть в охрану школы, войти в доверие к немцам, роль он выполнял так ярко, что местные его возненавидели», – отметил глава региона.

Он установил, что начальника школы зовут Хорват, а его заместителя – Лашков-Гурьянов, и передал эти данные партизанам. Но Хорват уехал в Германию, и Лазарев взял Гурьянова. Операция прошла успешно: партизаны приехали к дому Гурьянова, представились сотрудниками гестапо и увезли его в Псков, где передали советским бойцам. Гурьянов сообщил важные сведения о школе, после чего она была закрыта.

Александр Лазарев вернулся к партизанам, но погиб в боях на железной дороге Псков – Порхов в январе 1944 года. Георгий Пяткин прошёл всю войну и описал эту спецоперацию в повести «Крах «Цеппелина».