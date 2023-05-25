О чтении и библиотеках поговорят в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»
Заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Екатерина Ануфриева станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи - в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 25 мая, в 14:00.
Темы для обсуждения:
- Что это значит: чем модельная библиотека отличается от обычной и как слово меняет статус учреждения?
- Место притяжения: что предлагает библиотека XXI века посетителям, помимо книг?
- «Гений места»: как проекты в модельных библиотеках развивают креативную экономику региона?
- Портрет читателя: кто чаще всего посещает библиотеки и что предпочитает читать?
- Интересный человек: каким должен быть современный библиотекарь?
Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».
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