Приём граждан по вопросам взыскания алиментов проведут в Пскове 31 мая

14:11, 25 мая 2023, ПАИ

Судебные приставы вместе с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой проведут приём граждан по вопросам взыскания алиментов 31 мая в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приём граждан по вопросам взыскания алиментных платежей состоится с участием врио начальника отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району Татьяны Ивановой и уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.

На приём могут обратиться взыскатели с вопросами по защите прав своих несовершеннолетних детей в части неисполнения обязанностей вторым родителем по выплате алиментов на содержание ребёнка.

Записаться на приём можно по телефону 8(8112) 299-157 с 10:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Приём состоится 31 мая с 14:00 до 16:00 в Пскове на улице Советской, 20 в кабинете № 29.