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Общество

Представителей 20 псковских организаций вызвали на комиссию по налогам из-за долгов

Представители 20 организаций-должников из Псковской области приняли участие в заседании комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджет РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Уточняется, что 20 организаций имели отрицательное сальдо по единому налоговому счёту свыше одного миллиона рублей.

Заседание комиссии прошло с участием начальника отдела проектного управления долгом Вячеслава Иванова и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства Ольги Зайцевой.

Представителей десяти организаций, имеющих задолженность в сумме почти 102 миллиона рублей, заслушали члены комиссии. С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке рассмотрели причины образования задолженности, а также меры, принимаемые для её погашения. Специалисты разъяснили необходимость тщательного планирования обязательных налоговых выплат предприятий.

Кроме того, представителям организаций разъяснили все негативные последствия, которые могут наступить в случае неуплаты задолженности в установленный срок. Речь идёт об аресте имущества должника для последующей реализации вплоть до введения процедуры банкротства.

Представители организаций-должников заверили комиссию в том, что они принимают все возможные меры для ликвидации задолженности. Так, с момента получения уведомления о вызове на заседание комиссии на дату его проведения налогоплательщики погасили задолженность в размере 28 миллионов рублей.

В пресс-службе также отметили, что проведение подобных комиссий с участием представителей предприятий-должников в рамках всего комплекса мероприятий по снижению задолженности является действенной мерой повышения доходной части бюджета всех уровней. Их цель — привлечение налогоплательщиков к добровольному погашению задолженности и разъяснение последствий, наступающих в случае отказа от добровольной оплаты.

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