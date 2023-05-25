Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медик псковской военной части награждён медалью Суворова

Военнослужащий военной части Псковской области гвардии ефрейтор медицинской службы Павел Блинов награждён медалью Суворова. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

«Ещё будучи студентом Псковского медицинского колледжа, Павел Блинов был принят на должность санитара в отделение анестезиологии-реанимации нашей больницы и работал там с 2018 по 2020 год», – отметили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Молодой человек писал выпускную квалификационную работу по реанимации на тему «Сестринский уход за пациентами с черепно-мозговыми травмами в палате реанимации».

«Я защитил работу на отлично благодаря отделению, в котором работал, так как я встречался со случаями черепно-мозговых травм не только в источниках, но и сталкивался с ними на работе», – отметил Павел Блинов.

Отметим, что медалью Суворова награждаются военнослужащие за отвагу и личное мужество, которые были проявлены при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях на суше, при несении боевого дежурства и боевой службы на маневрах и учениях, при несении охраны государственной границы РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

Личный приём жителей Псковской области провела помощник полпреда президента РФ в СЗФО Елена Малинина
25 мая 2023

Медик псковской военной части награждён медалью Суворова
25 мая 2023

На вечерку «Троицкие хороводы» приглашают псковичей
25 мая 2023

Опубликована программа Дней пушкинской поэзии и русской культуры
25 мая 2023

Бывшему военнослужащему псковской дивизии ВДВ вручили госнаграду
25 мая 2023

О чтении и библиотеках поговорят в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»
25 мая 2023

Работу двух выставок продлили в Псковском музее-заповеднике
25 мая 2023

Группа национального туроператора приехала в Псковскую область

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...