Медик псковской военной части награждён медалью Суворова

14:33, 25 мая 2023, ПАИ

Военнослужащий военной части Псковской области гвардии ефрейтор медицинской службы Павел Блинов награждён медалью Суворова. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

«Ещё будучи студентом Псковского медицинского колледжа, Павел Блинов был принят на должность санитара в отделение анестезиологии-реанимации нашей больницы и работал там с 2018 по 2020 год», – отметили в учреждении.

Молодой человек писал выпускную квалификационную работу по реанимации на тему «Сестринский уход за пациентами с черепно-мозговыми травмами в палате реанимации».

«Я защитил работу на отлично благодаря отделению, в котором работал, так как я встречался со случаями черепно-мозговых травм не только в источниках, но и сталкивался с ними на работе», – отметил Павел Блинов.

Отметим, что медалью Суворова награждаются военнослужащие за отвагу и личное мужество, которые были проявлены при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях на суше, при несении боевого дежурства и боевой службы на маневрах и учениях, при несении охраны государственной границы РФ.