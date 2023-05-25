Юные артисты из Струг Красных стали первыми на конкурсе «Театральная юность России»

15:51, 25 мая 2023, ПАИ

Юные артисты образцового коллектива музыкально-драматической студии «Театр трёх рам» из Струго-Красненского района выступили со спектаклем «Там, где шиповник рос аленький» на малой сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве. Об этом сообщает газета «Струги».

Ребята вместе с руководителем Татьяной Одинцовой приняли участие во всероссийском конкурсе театральных коллективов «Театральная юность России - 2023».

Артистов наградили дипломом лауреата первой степени всероссийского конкурса театральных коллективов «Театральная юность России - 2023».

