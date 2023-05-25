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Общество

Юные артисты из Струг Красных стали первыми на конкурсе «Театральная юность России»

Юные артисты образцового коллектива музыкально-драматической студии «Театр трёх рам» из Струго-Красненского района выступили со спектаклем «Там, где шиповник рос аленький» на малой сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве. Об этом сообщает газета «Струги».

Фото здесь и далее: газета "Струги"

Ребята вместе с руководителем Татьяной Одинцовой приняли участие во всероссийском конкурсе театральных коллективов «Театральная юность России - 2023».

Артистов наградили дипломом лауреата первой степени всероссийского конкурса театральных коллективов «Театральная юность России - 2023». 
 

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