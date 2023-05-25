Более 170 псковичей пострадали от укусов клещей за семь дней

16:58, 25 мая 2023, ПАИ

176 человек обратились в медорганизации Псковской области по поводу присасывания клещей за период с 18 по 24 мая, из них 42 – дети. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила руководитель регионального управления Роспортебнадзора Елена Припутенко.

Всего с начала сезона с укусами клещей к медикам обратилось 838 человек, из них 232 – дети, отметила эксперт и добавила, что в этом году в Псковской области планируется обработать против клещей более 600 гектаров земли.

«По плану 600 гектаров должны обработать всего, 190 – летне-оздоровительные организации. На сегодняшний день уже обработано 79 % от 600 гектаров и 31,6 % обработали в оздоровительных организациях. Эта работа будет продолжаться, и к началу сезона мы обработаем оставшиеся территории и будет проведён контроль», – подчеркнула Елена Припутенко.

Руководитель регионального управления Роспортебнадзора также напомнила о важности подбора правильной одежды (она должна быть закрытой и светлых тонов), использовании репеллентов, само- и взаимоосмотре.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и не пытаться снять его самостоятельно. Для проведения исследования живого клеща, снятого с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

Исследования клещей проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области.