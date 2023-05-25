Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как организовать вывоз ТКО из сельских поселений, пояснили псковичам

Как цивилизованно организовать вывоз отходов в населённых пунктах, где отсутствует круглогодичное проживание, разъяснили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Мехуборка Псков»

«На территории Псковской области ежегодно в летний период наблюдается активная миграция. Многие дачники приезжают на летний период из Москвы и Санкт-Петербурга, где население привыкло к цивилизованному сбору отходов. И, конечно же, в процессе жизнедеятельности встаёт вопрос, куда выбрасывать отходы», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что устоявшаяся практика сложилась в деревне Захаровщина в Гдове, где дачники проживают с мая по октябрь.

«Хотелось бы отметить сознательность и ответственность населения, приезжающего на летний период в деревню Захаровщину. Жители сами обратились ко мне с вопросом об организации вывоза отходов, и мы заключили договор с филиалом ООО «Экопром». Был установлен сезонный график вывоза, что позволяет сэкономить не только денежные средства потребителей, но и в непогоду сохранить дорожное полотно в целостности», - рассказала глава администрации Гдова Ольга Соколова. 

По вопросу заключения договоров можно обратиться по телефону 8 (8112) 201921.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

ВИДЕОФАКТ Осы свили гнездо в одном из рабочих кабинетов в Пскове
25 мая 2023

Юные артисты из Струг Красных стали первыми на конкурсе «Театральная юность России»
25 мая 2023

Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны

25 мая 2023

Как организовать вывоз ТКО из сельских поселений, пояснили псковичам
25 мая 2023

25,5 млн рублей за сутки собрал марафон «Всё для победы!» в эфире «Соловьёв LIVE»
25 мая 2023

В плюсском лесопитомнике побывал Александр Котов
25 мая 2023

Михаил Ведерников высоко оценил проект по обучению школьников налоговой грамотности
25 мая 2023

Личный приём жителей Псковской области провела помощник полпреда президента РФ в СЗФО Елена Малинина

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...