Как организовать вывоз ТКО из сельских поселений, пояснили псковичам

15:32, 25 мая 2023, ПАИ

Как цивилизованно организовать вывоз отходов в населённых пунктах, где отсутствует круглогодичное проживание, разъяснили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«На территории Псковской области ежегодно в летний период наблюдается активная миграция. Многие дачники приезжают на летний период из Москвы и Санкт-Петербурга, где население привыкло к цивилизованному сбору отходов. И, конечно же, в процессе жизнедеятельности встаёт вопрос, куда выбрасывать отходы», - говорится в сообщении компании.



Отмечается, что устоявшаяся практика сложилась в деревне Захаровщина в Гдове, где дачники проживают с мая по октябрь.



«Хотелось бы отметить сознательность и ответственность населения, приезжающего на летний период в деревню Захаровщину. Жители сами обратились ко мне с вопросом об организации вывоза отходов, и мы заключили договор с филиалом ООО «Экопром». Был установлен сезонный график вывоза, что позволяет сэкономить не только денежные средства потребителей, но и в непогоду сохранить дорожное полотно в целостности», - рассказала глава администрации Гдова Ольга Соколова.



По вопросу заключения договоров можно обратиться по телефону 8 (8112) 201921.