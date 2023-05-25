Четыре года колонии получил житель Невельского района за два куста конопли

15:46, 25 мая 2023, ПАИ

Четыре года колонии строгого режима получил 35-летний житель Невельского района за сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Летом 2022 года мужчина обаружил около озера два дикорастущих куста конопли, сорвал их, перенёс к себе в баню, где высушил, измельчил и получил наркотическое средство массой 18,6 грамма. В ноябре того же года он продал мариухану во время контрольной закупки за 2 500 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.