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Происшествия

Четыре года колонии получил житель Невельского района за два куста конопли

Четыре года колонии строгого режима получил 35-летний житель Невельского района за сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Летом 2022 года мужчина обаружил около озера два дикорастущих куста конопли, сорвал их, перенёс к себе в баню, где высушил, измельчил и получил наркотическое средство массой 18,6 грамма. В ноябре того же года он продал мариухану во время контрольной закупки за 2 500 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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