Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны

15:35, 25 мая 2023, ПАИ

Делегация Псковской области, в состав которой вошли 16 студентов высших учебных заведений региона, отправилась на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Об этом сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдёт в Перми.

«Впереди ребят ждут четыре насыщенных конкурсных дня, десять направлений и встреча более чем с 3 500 не менее талантливых участников», - отметили в группе.

Напомним, региональный фестиваль «Студенческая весна» завершился в Псковской области в апреле.