Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны
Делегация Псковской области, в состав которой вошли 16 студентов высших учебных заведений региона, отправилась на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Об этом сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие пройдёт в Перми.
«Впереди ребят ждут четыре насыщенных конкурсных дня, десять направлений и встреча более чем с 3 500 не менее талантливых участников», - отметили в группе.
Напомним, региональный фестиваль «Студенческая весна» завершился в Псковской области в апреле.
Комментарии: 0 Обсудить >>>