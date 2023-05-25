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Движение большегрузов ограничено на дороге Заполье – Любенск – Вечаша

Движение большегрузных транспортных средств (с грузом и без) ограничено на всей протяженности автомобильной дороги Заполье – Любенск – Вечаша в Плюсском районе до 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

Фото: «Псковавтодор»

Ограничение движения ввели в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги, а также для выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия.

«Просим учесть данную информацию при планировании своего маршрута. Приносим извинения за доставленные неудобства», - отметили в организации.

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