Движение большегрузов ограничено на дороге Заполье – Любенск – Вечаша

16:40, 25 мая 2023, ПАИ

Движение большегрузных транспортных средств (с грузом и без) ограничено на всей протяженности автомобильной дороги Заполье – Любенск – Вечаша в Плюсском районе до 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

Ограничение движения ввели в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги, а также для выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия.

«Просим учесть данную информацию при планировании своего маршрута. Приносим извинения за доставленные неудобства», - отметили в организации.