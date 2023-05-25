Противопожарный лесной центр завершил опашку 120 псковских населённых пунктов

16:51, 25 мая 2023, ПАИ

Противопожарный лесной центр выполнил работы по созданию противопожарных минерализованных полос 120 населённых пунктов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что работу вели в соответствии с поступившими заявками от глав муниципальных образований и Центра детского отдыха и оздоровления. Специалисты провели опашку 57 населённых пунктов, шести территорий организаций отдыха и оздоровления детей и территории одного СНТ.

Ранее данные объекты постановлением правительства региона включили в перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также перечни территорий организаций отдыха детей и их оздоровления и территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в 2023 году.

Кроме того, в соответствии с заключенными договорами специалисты создали дополнительные противопожарные минерализованные полосы вокруг 63 населённых пунктов, одного детского оздоровительного лагеря и 10 иных нежилых объектов.

«Напомним, что модернизацию специализированного автопарка для предупреждения и тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта ведут уже на протяжении ряда лет. Только в прошлом году область получила более 60 единиц техники и оборудования. Начиная с 2019 года, подразделения Противопожарного центра перевооружены более чем на 80 %. В этом году автотракторный парк Противопожарного лесного центра области пополнился двумя новыми гусеничными лесопожарными тракторами, которые используются в том числе и для создания противопожарных минерализованных полос на тяжелых почвах», - заключили в пресс-службе правительства.