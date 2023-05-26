Место под солнцем: где купаются псковские випы

17:42, 26 мая 2023, ПАИ

Жарко, люди потянулись к воде... Вот и спикеры ПАИ призадумались, не пора ли им примерить купальники и ласты, и рассекретили топ мест в Псковской области, где они предпочитают загорать и купаться.

Глава города Пскова Борис Елкин:

«Купальный сезон не приурочен ни к какой дате, и его надо открывать в соответствии с погодными условиями. Я предпочитаю купаться, когда уже жарко и вода прогрета. А уж на территории Псковской области есть много разных мест, где можно искупаться. Я купался в озёрах, в Сороти, а в Великой не доводилось. Но не так часто это получается сделать ввиду большой загруженности.

На самом деле к купанию надо подходить очень аккуратно. Незнакомые места лучше не выбирать, надо понимать, где бывают течения, где бьют холодные ключи. Это может вызвать разные последствия. Поэтому надо быть аккуратными и пользоваться проверенными местами для купания, где это централизованно и разрешено. К примеру, центральным пляжем города Пскова».

Председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта Константин Чижов:

«Честно говоря, у меня обычно нет времени плавать. Уже около двадцати лет в какой-то степени я сам себе не принадлежу. Хотя, конечно, приятно спокойно искупаться, когда голова ничем не забита. Правда, у меня это получается нечасто. Но если выдаётся такая возможность, то купаюсь в озере в Печорском районе.

Купальный сезон всегда открываем по-разному. Можем как начать, так и закончить поздно, а можем и вовсе два-три раза за лето искупаться. Но в целом, конечно, для нас, гребцов, купание — это норма. Мы просто обязаны чувствовать себя в водоёме как рыба в воде. Это профессиональная необходимость. Всякое может быть: даже великие мастера оказывались в воде в самое холодное время».

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

«У меня редко выпадает возможность искупаться, но я стараюсь её не упускать. Здорово, если случается попасть на Талабские острова. Обычно мы с друзьями ходим по озеру на катере. Выбираем небольшие не густонаселённые туристами островки, где есть песчаные отмели. Там прямо как на море! Правда, за лето в ту сторону удаётся выбраться в лучшем случае один-два раза.

А так купаемся в Псковском озере и, как правило, в июле, когда водичка потеплее. А вот в реке Великой за три года, что я здесь живу, ещё ни разу не купался. Хотя, в принципе, живу на берегу. Как-то не получалось».

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Александр Белоус:

«Я плавание особо никогда и не заканчиваю, поскольку стараюсь два-три раза в неделю находить время для посещения бассейна. Ну а так, как говорится, где мы только не плавали: в канале в Москве, в Гребном канале в Ростове...

Одно из любимейших мест для отдыха — наш бывший замечательный лагерь «Скиф», расположенный по дороге в Гдов между двух озёр. Одно озеро потеплее, а другое родниковое, и вода там всегда прохладная и чистейшая. За год, бывает, раза четыре удаётся туда съездить. Но в этом году купальный сезон я пока ещё не открывал».

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко:

«Вообще, я не люблю водоёмы: они все холодные. А море всегда тёплое. А я люблю купаться в тёплой воде. Если вспомнить, то в последний раз я купался в прошлом году в Печорах. Там есть хорошее озеро в карьере, его все знают. Замечательные озёра и в Гдове — там вообще озёрный край.

Хороший пляж на Чудском озере: огромная песчаная береговая полоса, коттеджи, лошадь ходит... Но самое главное — там тёплая вода. Правда, далековато идти надо, зато там можно провести весь день.

На Псковском озере тоже благоустроенный пляж. В том же Кривске например. В июле там вода тёплая, и заходить в неё комфортно. Единственное, пляж маленький и много людей. Так что получается, что я люблю купаться?»

Старший направления добровольного поисково-спасательного отряда LizaAlert Татьяна Разумова:

«Я большой мерзляк и очень не люблю холодную воду, поэтому купаюсь в очень редких случаях и в очень жаркую погоду. У нас предпочитаю купаться в озёрах, потому что в реках вода холоднее. В Порховском районе, где живут мои родители, есть торфяное озеро. Оно чёрное, но зато прогревается быстро и вода в нём тёплая».

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов:

«Купаться, конечно, здорово! Но я не купался, наверное, уже несколько лет. Всё работа — времени нет. Бывает, даже и выходные полностью на работе проходят. А дома тоже по хозяйству всегда есть дела.

Но если появляется возможность куда-то выехать, то обычно отправляемся за пределы города, на лесные озёра. В Гдовском районе есть замечательное Зеркальное озеро. Я там когда-то в пионерском лагере отдыхал. Там достаточно прозрачная вода и неплохо было бы покупаться. Но я там не был уже лет пятнадцать. А сейчас, если получается, окунаюсь в бассейн, когда хожу в баню. Целенаправленно выехать на озеро хотелось бы, но пока времени на это нет».

Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич:

«На самом деле я парень деревенский, моё детство прошло в деревне Елизарово Псковского района. Сейчас это святое намоленное место, где был возрождён Спасо-Елеазаровский монастырь. Моё родовое гнездо находится прямо на берегу Святого озера. Когда я там живу, по утрам делаю зарядку и после неё купаюсь. И после бани тоже купаюсь. Поэтому я закрываю купальный сезон с первым льдом, а открываю его, когда лёд сходит.

В этом году первый раз купался где-то 25 апреля. Хотя это сложно назвать купанием. Я забегаю в воду, три раза окунаюсь и выбегаю, когда ноги уже начинает сводить. Реально боль в ступнях появляется, потому что озеро родниковое и вода там холодная даже летом: примерно плюс четыре градуса. Это очень клёво! Такой заряд бодрости получаешь на весь день! Я верю, что моё родное озеро как будто вместе со мной живет уже на протяжении более полувека. А мне в этом году будет пятьдесят пять. Поэтому я его обожаю, и в других водоемах купаться не могу. И в Великой купаться не могу.

Как-то раз лет 10 назад, когда приехал в Москву, жара стояла 32 - 36 градусов и дышать было нечем, я решил найти пляж. Но когда разделся и увидел, что на уровне глубины по колено дна уже не видно, не смог туда зайти. Не знаю, как люди заходят в то, что называют водой. Серьезно. Просто им, видно, не с чем сравнить».

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина:

«В нашей деревне есть две маленькие речушки. Одна в жаркое лето быстро пересыхает, и там никто не купается. Зато, бывает, в неё щуки заходят нереститься и щурят можно отловить даже руками. А вторая речушка немножко поглубже, но она тоже не подходит для купания. Поэтому даже если к нам приезжают внуки, они здесь не купаются. Чаще мы выезжаем на псковские озёра. Хотя сейчас больше предпочитаем отправляться с внуками барахтаться в море.

Вообще я не любительница купаться. В своё время, когда я в секции занималась плаванием, наглоталась воды в бассейне предостаточно. Помню, тренер заставлял нас прыгать с пятиметровой вышки со словами: «Не слезешь с вышки, пока не прыгнешь в воду». Это, наверное, наложило свой отпечаток. Так что у меня теперь направление сельскохозяйственное: я приезжаю в деревню — и сразу грядки, цветы...»

Генеральный директор промоутера чемпионата России по ралли ASMG, вице-чемпион России по ралли 2022 года Артур Мурадян:

«В псковских озерах не раз доводилось купаться на прошлых этапах, но обычно после бани. Мы купались в районе Пушкинских Гор, Опочки и Великих Лук. Здесь количество озёр просто сумасшедшее! Я вообще удивлен, что не у каждого озера стоят огромные турбазы и оборудованы пляжи.

Вода, на самом деле, для меня является источником энергии. Я не мыслю своей жизни без воды в плане плавания и погружения. Увлекаюсь дайвингом, и в ближайшее путешествие меня ждет Индийский океан. А купальный сезон я открыл в январе в Эмиратах, когда был там в командировке. Правда, тоже холодно ещё было. А вообще, я купаюсь везде, где есть возможность. Но я теплолюб, не люблю холодную воду, кроме как после бани. Если вода ниже 22 градусов, я в нее не хочу заходить. Помочить ноги – с удовольствием, но искупаться тяжело».

Старший направления «Школы LizaAlert» Дмитрий Золотько:

«Единственное место, где мы купаемся, — озерко в Круппе. Мы часто мимо него едем и, бывает, останавливаемся, чтобы искупаться. Это ключевое озеро: вода сверху тёплая, а снизу холодная. Но в этом году купальный сезон ещё не открывали. Но не потому, что ждём жару. Я в жару вообще из дома не вылезаю, забиваюсь в холодные углы и сижу там. В такую пору даже гулять можно разве что ночью! Но, кажется, я знаю, где люблю купаться: в джакузи! Это очень удобно. Пришёл, сел, водичка бурлит, тепло и хорошо, причём в любое время года».