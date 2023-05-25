Конкурс для многодетных семей стартует в Псковской области

16:35, 25 мая 2023, ПАИ

Конкурс для многодетных семей стартует в Псковской области. Главный приз – один из десяти многоместных автомобилей. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Если ваша семья проживает в Псковской области и воспитывает пятерых и более несовершеннолетних детей, активно участвует в общественной жизни (в субботниках, занимается волонтёрством или участвует в ТОС), а дети получают призы и медали на конкурсах, соревнованиях, концертах и так далее, если вашей семье нужен автомобиль, так как школа, детский сад, больница находятся далеко и добраться до них непросто, то вы имеете все шансы на победу!» - написал Михаил Ведерников.

До 9 июня можно подать заявку на участие на почту: as.makarova@social.pskov.ru. Телефоны для консультаций: 8 (8112) 29-99-98 доб. 158, 8 (8112)29-99-95.

Победителей определит совет по делам многодетных семей области. «Желаю вам успехов!» - заключил губернатор.