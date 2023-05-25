На проблемных объектах Запсковья побывали депутаты Псковской городской Думы

17:23, 25 мая 2023, ПАИ

Очередной контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы состоялся 25 мая на территорию избирательного округа № 13. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

В нем приняли участие председатель ПГД Александр Гончаренко, депутат по этому округу Галина Неваленная и ее коллега Алексей Форш, и. о. заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Выезд начался с осмотра строительной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории лицея № 20. «Для Пскова это уникальный объект: там разместятся сразу несколько спортивных площадок - футбольная, волейбольная, баскетбольная, воркаут», - отметила Галина Неваленная.

В свою очередь Алексей Несмашный подчеркнул, что это довольно проблемный объект. «Есть нарушение по срокам, сейчас подрядчику дан срок показать интенсивный темп работы до конца мая. И сейчас, как мы видим, здесь достаточно много людей, техника активно работает. По итогу мая Борис Андреевич Елкин [глава Пскова Борис Елкин. - ПАИ] сам сюда приедет и примет решение, продолжать ли работы с этим подрядчиком», - сказал он.

Следующим пунктом контрольного выезда стала территория мини-рынка у дома № 49 на улице Труда. Она уже давно требует благоустройства, к тому же здесь очень мало урн и нет туалета. Да и вид самих торговых объектов оставляет желать лучшего. «Здесь нужны такие же торговые домики, как на улице Пушкина, чтобы смотрелось красиво и опрятно», - констатировал Александр Грацкий.

Также участники контрольного выезда обсудили вопросы ремонта проезда между домами № 39 и № 47 на улице Труда и участия в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» сквера вдоль улицы Застенной.