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Общество

Библионочь пройдёт в библиотеке имени Курбатова в Пскове 27 мая

Праздник книги и чтения - XII Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в библиотеке имени Курбатова в Пскове с 18:00 до 21:00 27 мая. Её тема в этом году «Читаем вместе». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Организаторы акции «Библионочь 2023» – Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова подготовила программу, посвящённую популяризации книжных и литературных традиций, поддержке книжного искусства.

«Ждём псковичей и гостей города на улице Профсоюзной, 2», - заключили в библиотеке.

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