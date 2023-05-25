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Спорт

Пушкиногорцы представят область на всероссийском этапе Президентских спортивных игр

Спортсмены из Пушкинских Гор представят Псковскую область на всероссийском этапе Президентских спортивных игр в Анапе. Соревнования пройдут в сентябре этого года, сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край». На фото команда Пушкиногорской СОШ имени А. С. Пушкина

Школьные спортивные соревнования подошли к концу. Судьи подвели итоги и определили команды призёров сегодня, 25 мая. 

Церемонию награждения провели глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и главный судья соревнований Наталья Миронова. 

Мероприятие началось с награждения призёров по отдельным видам программы. 

В личном первенстве по лёгкой атлетике следующие результаты: среди девушек золотым призёром стала Виктория Юдско (Псков). Серебро получила Валерия Цупрунова (Пушкинские Горы), а бронзу завоевала Ульяна Никитенко (Пушкинские Горы). Среди юношей первое место занял Никита Андреев (Дно), второе место досталось Максиму Макушеву (Новосокольники), а Андрей Яленов (Псков) завоевал бронзу. 

В легкоатлетической эстафете среди девушек победителем стала команда средней образовательной школы (СОШ) имени А. С. Пушкина (Пушкинские Горы). Второе и третье место разделили команды из СОШ (Новосокольники) и Естественно-математического лицея № 20 (Псков). Среди юношей победили спортсмены из СОШ (Новосокольники). Серебро забрала команда из Естественно-математического лицея № 20, а бронзу – юноши из СОШ № 50 (Дно).

Первенство всей программы лёгкой атлетики досталось спортсменам из СОШ (Новосокольники). Второе место заняла команда из СОШ имени А. С. Пушкина, а бронзу завоевали участники из Естественно-математического лицея № 20.

На соревнованиях по баскетболу 3х3 первое место завоевала команда из СОШ (Новосокольники). Серебро получили баскетболисты из СОШ № 50 (Дно), а бронзу – команда из Школы № 12 (Великие Луки).

В настольном теннисе лучший результат показали школьники из СОШ № 50 (Дно). Второе и третье место между собой разделили теннисисты из СОШ имени А. С. Пушкина и школы № 12 (Великие Луки).

По волейболу золотыми призёрами стали спортсмены из СОШ имени А. С. Пушкина. Волейболисты из Естественно-математического лицея № 20 получили серебро, а бронза досталась команде из СОШ №1 (Невель).

В спортивном ориентировании золото завоевала команда Естественно-математического лицея № 20. Второе место заняли школьники из СОШ имени А. С. Пушкина, а третье место завоевала команда из школы №12 (Великие Луки).

Победителем Президентских спортивных игр стала команда СОШ имени А. С. Пушкина под руководством тренеров-педагогов Андрея Прудцовского и Лилии Никифоровой. Серебро получили спортсмены из СОШ (Новосокольники) под руководством Игоря Иванова и Людмилы Семенкович. В тройку лидеров вошла команда из школы № 12 (Великие Луки) под руководством тренеров-педагогов Ивана Игнатенкова и Сергея Дружинина. 

Все участники были награждены кубками, грамотами и медалями комитета по спорту Псковской области.

«Вы проявили качества лидерства, командного спортивного духа, волю к победе в различных видах спорта, новыми из которых стали спортивный туризм и спортивное ориентирование. Прошу не расстраиваться тех, кому чуть-чуть не хватило до победы, пусть это станет вашей перспективой на будущее!» – обратилась ко всем участникам с заключительными словами глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. Она поздравила всех участников с этим спортивным событием. 

В своей речи Оксана Филиппова подчеркнула, что, несмотря на объективность, её сердце всегда с Пушкиногорской школой имени А. С. Пушкина, в победу которой она верила.

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