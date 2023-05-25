Взаимодействие Общественной палаты региона и советов при органах власти обсудили в Пскове

20:40, 25 мая 2023, ПАИ

Совместное заседание членов совета Общественной палаты Псковской области и представителей общественных советов при исполнительных органах Псковской области и муниципальных общественных палат и советов прошло в Пскове 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в Общественной палате региона.

Под председательством руководителя палаты Псковской области Натальи Горбачевой участники встречи рассмотрели вопросы взаимодействия Общественной палаты с общественными советами, а также обсудили положительные практики, которые применяются советами на территории области, проблемы, с которыми сталкиваются общественники в своей работе, и рассмотрели возможные варианты сотрудничества.

Помимо этого, для проведения совместных мероприятий и постоянного обмена информацией об актуальных вопросах деятельности органов общественного контроля стороны решили подготовить план взаимодействия.

Также участники встречи заслушали доклад председателя комиссии Общественной палаты Псковской области по общественному контролю, общественной экспертизе законопроектов и иных правовых инициатив, взаимодействию с СО НКО Алексея Иванова «О роли муниципальных палат (советов) в совершенствовании институтов местного самоуправления».

Он акцентировал внимание участников совещания на различных вариантах использования имеющегося федерального и северо-западного опыта организации работы общественных советов. В числе высказанных предложений Алексей Иванов озвучил идею создания молодёжных общественных формирований для целей проведения форм общественного контроля на территории области.

Участники совещания поддержали предложения о проведении совместных обучающих мероприятий, методическом сопровождении деятельности советов со стороны Общественной палаты и разработке типового положения о муниципальных палатах (советах), действующих на территории области.

«Особое внимание уделили вопросу регулярного освещения деятельности общественных советов на официальных информационных ресурсах органов власти и активного привлечения средств массовой информации к освещению деятельности общественных советов», — отметили в Общественной палате.

Также там обсудили возможность включения представителей муниципальных общественных палат и советов в формируемый состав общественных представителей муниципалитетов при Общественной палате Псковской области. Участники заседания единогласно поддержали предложение о взаимодействии в формировании горизонтального сотрудничества «граждане — общественные советы — власть». В заседании приняли участие 60 человек.