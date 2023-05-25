Участок улицы Коммунальной в Пскове отремонтируют до 1 сентября

18:45, 25 мая 2023, ПАИ

Ремонт улицы Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской в Пскове планируется закончить до 1 сентября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе рабочего выезда заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного на объект, передаёт корреспондент ПАИ.

Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улицы Коммунальной заключен между управлением городского хозяйства администрации Пскова и подрядной организацией. Он составил 148 миллионов рублей. Протяженность участка ремонта – 1,958 километра.

В рамках ремонта предусмотрено: укладка асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня и пешеходного ограждения, восстановление зелёной зоны (посев трав и посадка живой изгороди из кустарника). Кроме того, для обеспечения доступа маломобильных групп населения и инвалидов предусмотрено понижение бортового камня с устройством тактильной плитки в местах пешеходных переходов.

В настоящее время выполнены работы по разборке существующего покрытия тротуара, установке бортового камня, устройству основания тротуара из щебня.