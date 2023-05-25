День соседей организовали участники ТОС и городская администрация в Опочке
ТОС «Сиреневый дворик» совместно с городской администрацией организовали День соседей, сообщает газета «Красный маяк».
Жители дома № 2 на улице Красноармейской в Опочке рассказали своим соседям о выигранном конкурсе проектов ТОС и своей инициативе благоустройства детской площадки. Члены ТОС также наметили места расположения игровых элементов. Активисты выразили надежду, что их опыт создания территориального общественного самоуправления будет востребован и полезен для жителей соседних домов. Завершением мероприятия стал экологический ликбез по раздельному сбору мусора.
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