День соседей организовали участники ТОС и городская администрация в Опочке

19:39, 25 мая 2023, ПАИ

ТОС «Сиреневый дворик» совместно с городской администрацией организовали День соседей, сообщает газета «Красный маяк».

Жители дома № 2 на улице Красноармейской в Опочке рассказали своим соседям о выигранном конкурсе проектов ТОС и своей инициативе благоустройства детской площадки. Члены ТОС также наметили места расположения игровых элементов. Активисты выразили надежду, что их опыт создания территориального общественного самоуправления будет востребован и полезен для жителей соседних домов. Завершением мероприятия стал экологический ликбез по раздельному сбору мусора.