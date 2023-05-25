Талантливых и одарённых школьников наградили в Плюссе

20:26, 25 мая 2023, ПАИ

Районный детский фестиваль «Радуга талантов» состоялся в Плюссе, сообщил ПАИ корреспондент районной газеты «Плюсский край».

На фестиваль собрались талантливые дети со всего муниципалитета, представившие свои вокальные и танцевальные номера. Более 30 школьников из образовательных учреждений района получили грамоты и памятные подарки. Все эти заслуги невозможно представить без участия наставников и педагогов, руководителей и тренеров, которых также поздравили со сцены.

«Вы, победители региональных, федеральных и международных конкурсов и соревнований, вносите значительный вклад в развитие нашего родного Плюсского района. Благодарю всех за такую нужную и интересную работу», — выступила глава Плюсского района Наталья Иванова.