Талантливых и одарённых школьников наградили в Плюссе
Районный детский фестиваль «Радуга талантов» состоялся в Плюссе, сообщил ПАИ корреспондент районной газеты «Плюсский край».
На фестиваль собрались талантливые дети со всего муниципалитета, представившие свои вокальные и танцевальные номера. Более 30 школьников из образовательных учреждений района получили грамоты и памятные подарки. Все эти заслуги невозможно представить без участия наставников и педагогов, руководителей и тренеров, которых также поздравили со сцены.
«Вы, победители региональных, федеральных и международных конкурсов и соревнований, вносите значительный вклад в развитие нашего родного Плюсского района. Благодарю всех за такую нужную и интересную работу», — выступила глава Плюсского района Наталья Иванова.
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