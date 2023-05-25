Доклад о поэтессе Серебряного века представили сотрудники Псковского музея-заповедника
24 мая, в День славянской письменности и культуры, сотрудники древлехранилища приняли участие в одиннадцатых чтениях «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове», которые проходили в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника
Доклад хранителя был посвящён поэтессе Серебряного века Аделаиде Казимировне Герцык, знакомой с Мариной Цветаевой и Максимилианом Волошином. Её фонд сегодня хранится в древлехранилище Псковского музея-заповедника.
В своём сообщении старший научный сотрудник рассказала о книгах, изданных в городе Лейдене во времена Рембрандта ван Рейна, в XVII столетии, хранящихся в фондах древлехранилища. Среди них — «Республика Московия и её города», изданная в 1630 году. В ней упоминаются Псковская крепость, Псковский денежный двор и псковская деньга с изображением князя Довмонта.
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