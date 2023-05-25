Волонтёры ресурсного центра продолжают помогать жителям голосовать за благоустройство территорий
Волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области продолжают помогать жителям выбирать общественные территории для благоустройства в 2024 году по программе ФКГС. Об этом сообщил телеграм-канал «Доброволец Псковской области».
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Жильё и городская среда» волонтёры выходят на улицы и даже выезжают на предприятия, чтобы помочь гражданам принять участие в онлайн-голосовании.
До окончания голосования осталось меньше недели. Проголосовать можно по ссылке или через волонтёров.
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