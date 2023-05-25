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Политика

Заместитель губернатора Псковской области проконтролировал дорожный ремонт в Пскове

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный в четверг, 25 мая, совершил рабочий выезд в Псков с целью контроля за ходом дорожных работ. В объезде также приняли участие врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и глава города Пскова Борис Елкин.

Ремонт на двух объектах проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На участке улицы Труда (от улицы Текстильной до улицы Инженерной) подрядная организация укладывает асфальт на тротуарах. По словам специалистов, в ближайшие недели начнутся работы непосредственно на дороге — будет произведена фрезеровка на площади более 25 тыс. квадратных метров.

Борис Елкин доложил вице-губернатору о переформатировании на данном участке дороги автобусного сообщения. Здесь появятся первые в Пскове умные остановки. Павильон на пересечении улиц Труда и Звёздной изменит своё местоположение. Новая остановка появится недалеко от пересечения с улицей Инженерной.

Общая стоимость части двухлетнего контракта на 2023 год — более 77 млн рублей.

На улице Коммунальной — от улицы Юбилейной до улицы Балтийской — подрядчик также работает над обустройством тротуаров. Полностью готовы под укладку асфальта дорожки на правой стороне улицы, активно ведутся работы на левой.

«Вы взяли сразу большой фронт пешеходных дорожек, поэтому с асфальтированием тянуть нельзя, иначе создаётся значительный дискомфорт для пешеходов», — обратил особое внимание Игорь Шатурный и поручил приступить к асфальтированию пешеходных дорожек как можно раньше.

Работы на дорожном полотне начнутся через две недели, для этого специалисты будут перекрывать улицу Коммунальную частями. Общая протяжённость участка — 2 км, стоимость ремонта — более 100 млн рублей.

Работы на 700-метровом участке улицы 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ведутся на средства субсидии из областного бюджета, стоимость работ — около 38 млн рублей. Подрядная организация провела фрезерование участка, заменила бордюрные камни и готовится со дня на день начать асфальтирование. При этом дорожники обратили внимание, что ремонт может быть испорчен тем, что после работ на инженерных сетях ресурсоснабжающей организацией некачественно выполнена подсыпка и утрамбовка гравия.

«Класть асфальт при вероятности просадки категорически нельзя», — заметил вице-губернатор и поручил проработать вопрос с ресурсоснабжающей организацией. 

«Контроль за ходом ремонтных работ ведётся по поручению губернатора области Михаила Ведерникова. Для этого создана рабочая группа, проводятся совещания и выездные проверки», — отметил по итогам выезда Игорь Шатурный. По его словам, на сегодняшних объектах работы идут в срок. «Строительную готовность — и мы настраиваем подрядчиков на это — планируется обеспечить раньше окончательных сроков контракта, чтобы затем специалисты только оформляли документы. Особое внимание мы уделяем организации безопасности при введении временных схем движения, а также минимизации дискомфорта для граждан», — добавил вице-губернатор.

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