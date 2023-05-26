День российского предпринимательства отмечают 26 мая

07:02, 26 мая 2023, ПАИ

26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный указом президента России от 18 октября 2007 года № 1381.

Таким образом, был учрежден еще один профессиональный праздник, с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.

Право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ.

Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус.

Позднее в законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники.

Согласно данным Росстата, в 2019 году в России насчитывалось 245,5 тысячи организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), а также более 1,19 миллиона индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих розничную торговлю. По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2023 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) были зарегистрированы более 6,2 млн компаний.

К тому же с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус — самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги.

С 1 февраля 2022 года в России стартовал эксперимент по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать своё дело, на базе цифровой платформы МСП. Новая система позволит максимально упростить предпринимателям открытие, ведение и развитие бизнеса.