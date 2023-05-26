В школы вернут серебряные медали
Серебряные медали вернут в российские школы с 2023/2024 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.
«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», - сказал он на пресс-конференции.
Серебряная медаль - вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе.
На федеральном уровне в России с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако регионам дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников.
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