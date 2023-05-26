Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В школы вернут серебряные медали

Серебряные медали вернут в российские школы с 2023/2024 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», - сказал он на пресс-конференции.

Серебряная медаль - вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе.

На федеральном уровне в России с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако регионам дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 мая 2023

Основной период сдачи ЕГЭ начался в России
26 мая 2023

В школы вернут серебряные медали
26 мая 2023

Студенты ПсковГУ посетили семинар в Великих Луках
25 мая 2023

Заместитель губернатора Псковской области проконтролировал дорожный ремонт в Пскове
25 мая 2023

В Гавровском сельском доме культуры в Пыталово делают косметический ремонт

25 мая 2023

О чтении, уникальных изданиях и библиотеках поговорили на «Серебряном дожде». Главное
25 мая 2023

Псковичка Наталья Спиридонова заняла второе место на чемпионате страны по лёгкой атлетике
25 мая 2023

Более 300 уникальных книжных памятников хранится в Псковской областной библиотеке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...