Украинскую ракету сбила система ПВО в Ростовской области
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Василия Голубева.
«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», — написал он, призвав население сохранять спокойствие.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 мая 2023
Псковичка Наталья Спиридонова заняла второе место на чемпионате страны по лёгкой атлетике
25 мая 2023
Волонтёры ресурсного центра продолжают помогать жителям голосовать за благоустройство территорий