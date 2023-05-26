Украинскую ракету сбила система ПВО в Ростовской области

23:32, 25 мая 2023, ПАИ

Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области, сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Василия Голубева.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», — написал он, призвав население сохранять спокойствие.