Студенты ПсковГУ посетили семинар в Великих Луках

00:03, 26 мая 2023, ПАИ

Делегация ПсковГУ во главе с руководителем образовательного департамента ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрием Гриневым приняла участие в Молодёжном научно-практическом семинаре с международным участием «Передовые инженерные технологии в цифровой среде», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Мероприятие прошло на заводе электротехнического оборудования города Великие Луки. Организаторами выступили ПсковГУ и Белорусский национальный технический университет.

Целями встречи стали знакомство молодых исследователей России и Беларуси с актуальными научными и практическими разработками, обмен опытом, а также обсуждение с руководством предприятия – индустриального партнёра возможных путей интеграции молодёжной науки и производства.

Программа семинара включала посещение производственных площадок ЗАО «ЗЭТО», знакомство со структурой организации производства. Доклады участников сопровождались живой дискуссией и обсуждением актуальных вопросов проектов. Участники затронули темы, связанные с технологиями машиностроения, электротехники и электроэнергетики, а также с информационными технологиями.

По итогам семинара молодым учёным были вручены сертификаты участников и дипломы за лучшие доклады.