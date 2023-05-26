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Общество

Основной период сдачи ЕГЭ начался в России

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 26 мая с экзаменов по химии, литературе и географии, они пройдут в 88 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«На участие в экзаменах зарегистрировано около 150 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все экзамены проведут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также будет принято во внимание состояние эпидемиологической ситуации в регионах. Сотрудники органов внутренних дел обеспечат порядок в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и на прилегающих в ним территориях, а общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора будут мониторить проведение экзаменов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии – 36, свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают не позднее 13 июня, напомнили в ведомстве.

На ЕГЭ по химии в основной день проведения экзамена заявлено более 79 тыс. участников, на ЕГЭ по литературе — более 51 тыс. человек, а ЕГЭ по географии планируют сдавать около 20 тыс. участников.

Для организации экзамена по химии будет задействовано 2588 ППЭ, по литературе — 2413, а по географии — 2050.

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