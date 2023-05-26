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Общество

Две трети псковичей мечтают работать в крупных российских компаниях

Жители Псковской области рассказали, какие типы компаний считают наиболее привлекательными для трудоустройства. Большинство предпочли бы работать в крупной частной российской компании, такие данные получили эксперты «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования «Тренды на рынке труда - 2023».

На первом месте по привлекательности трудоустройства оказались крупные частные российские компании: 73% соискателей из Псковской области предпочли бы именно такого работодателя. Чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%) и специалистов по консалтингу и инвестициям (77%).

«Крупные частные компании у большинства соискателей ассоциируются с надежностью и стабильностью. Кроме того, многих привлекает социальный пакет, ДМС и развитая корпоративная культура – а эти «бонусы» чаще всего готов предложить именно крупный бизнес. Что касается «российской» прописки, то здесь чувствуется влияние событий последнего года: уход ряда зарубежных компаний не лучшим образом сказался на репутации таких организаций среди соискателей», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

На втором месте оказались предприятия малого и среднего бизнеса – привлекательным вариантом для трудоустройства их считают 56% жителей Псковской области. В первую очередь это представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Транспорт, логистика, перевозки» (59%) и «Розничная торговля» (57%).

«Малый и средний бизнес сегодня активно развиваются – и это делает такие компании привлекательными для трудоустройства. Исследование индекса здоровья российского бизнеса показало положительную динамику роста ключевых бизнес-показателей в большинстве отраслей по итогам I квартала 2023 года. Наиболее высокие темпы поиска сотрудников показывает микро- и малый бизнес — среднемесячное количество вакансий в I квартале увеличилось на 21% и 26% год к году соответственно. Средний бизнес чуть отстает по динамике, однако также показывает заметный рост (на 15%)», - добавила Мария Бузунова.

На третьем месте по популярности у местных жителей расположились российские компании с госучастием – здесь хотели бы работать и карьерно расти 52% опрошенных. 

Международные компании как вариант трудоустройства заняли по популярности у местных соискателей четвёртое место – работой в них тоже интересуются 47% местных соискателей. Как правило, это специалисты по консалтингу и инвестициям (72%), ИТ-специалисты (62%) и строители (58%).

В лидерах по уровню интереса со стороны соискателей из Псковской области также оказались российские компании с иностранным участием: 42% готовы рассматривать их в качестве потенциального работодателя. Чаще всего это представители сферы безопасности (73%), юристы (63%) и производственники (61%). 

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