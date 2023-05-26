Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

78% псковичей в школьные годы давали списывать одноклассникам

Списывать в школе чаще всего давали нынешние PR-менеджеры, воспитатели и менеджеры по закупкам, а отказывавших одноклассникам больше всего среди программистов, экономистов и маркетологов, сообщает сервис SuperJob.

3 из 4 псковичей (78%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Судя по комментариям, во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса: «Я делал обществознание, историю и геометрию, взамен получал решения по алгебре, химии и физике»; «Я первый списывал, а потом списывали у меня». Только 5% опрошенных рассказали, что их тетради всегда были закрыты для одноклассников: по их мнению, преуспевать за счет чужой работы неэтично («Сосед по парте списал у меня и получил 5, а я — 3. Больше я списывать не давал»). В том, что у него никто и не просил списать, признался каждый одиннадцатый пскович (9%): «Я был хроническим троечником».

Больше всего тех, кто в школьные годы делился решенными домашками и контрольными с одноклассниками, — среди респондентов с высшим образованием (77%). Те, кто отказывал, чаще всего встречаются среди молодежи до 24 лет (8%).

Среди представителей 25 распространенных профессиональных групп о том, что они давали списывать, чаще всего рассказывали PR-менеджеры (92%), воспитатели (84%) и менеджеры по закупкам (81%). Отказывавших в такой помощи одноклассникам больше всего среди программистов и экономистов (по 10%), а также маркетологов (7%). О том, что у них не просили списать, чаще других говорили водители (13%), дизайнеры (12%) и продавцы (10%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 мая 2023

Завершается подготовка проектной документации для нового Дворца бракосочетания в Острове
26 мая 2023

Основной период сдачи ЕГЭ начался в России
26 мая 2023

В школы вернут серебряные медали
26 мая 2023

Студенты ПсковГУ посетили семинар в Великих Луках
25 мая 2023

Заместитель губернатора Псковской области проконтролировал дорожный ремонт в Пскове
25 мая 2023

В Гавровском сельском доме культуры в Пыталово делают косметический ремонт

25 мая 2023

О чтении, уникальных изданиях и библиотеках поговорили на «Серебряном дожде». Главное
25 мая 2023

Псковичка Наталья Спиридонова заняла второе место на чемпионате страны по лёгкой атлетике

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...