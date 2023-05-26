Успешной реализации проектов пожелал псковским бизнесменам Михаил Ведерников

09:43, 26 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских бизнесменов с Днем российского предпринимательства.

Он напомнил, что в Псковской области зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где работают более 100 тысяч человек.

«Своим трудом вы вносите большой вклад в формирование регионального бюджета, запускаете новые производства и создаёте рабочие места, обеспечиваете жителей нашей области необходимыми товарами и услугами. За последние годы мы с вами прошли немало испытаний, вызванных ковидом, санкциями, меняющимися рыночными условиями и логистикой. И, несмотря на все трудности, вместе мы выстояли», - отметил губернатор.

По его словам, правительство Псковской области «всегда с особым вниманием относилось и относится к бизнес-сообществу». За последние пять лет более 18 тысяч субъектов МСП получили поддержку от региона. В том числе был создан Центр «Мой бизнес», где в режиме одного окна можно получить консультации, бесплатно пройти обучение и взять льготные микрозаймы по ставке 2,5%.

«Нам с вами удалось выстроить по-настоящему конструктивный диалог, что позволяет своевременно реагировать на возникающие вызовы и оказывать точечную, адресную поддержку. Отдельно хочу поблагодарить вас за участие в социально значимых проектах. Вы отправляете гуманитарные колонны в поддержку участников СВО и адресно помогаете их семьям, занимаетесь благотворительностью и благоустройством общественных территорий. Такое внимательное и заботливое отношение к людям, к своей малой родине дорогого стоит. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильных доходов, надёжных партнёров и выгодных сделок! Пусть все ваши проекты реализуются с неизменным успехом!» - заключил глава региона.