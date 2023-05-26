Три года условно получил житель Пскова за контрабанду тестостерона

09:39, 26 мая 2023, ПАИ

Три года условно получил житель Пскова за контрабанду сильнодействующих веществ, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В октябре 2022 года пскович попытался переместить через границу тестостерон, оборот которого в Российской Федерации строго ограничен. Сильнодействующее вещество он заказал для себя в Белоруссии и получил на почте в Пскове.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, окончательно назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком один год с установлением ряда обязанностей. Приговор суда в законную силу не вступил.