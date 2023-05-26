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Общество

Многодетным семьям в России могут дать льготы по уплате земельного налога

Многодетным семьям в России могут увеличить размер земельного участка необлагаемого налогом, а также жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет. С такой просьбой к премьеру обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета «Известия».

«В соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством физлица, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в их собственности», — говорится в документе.

При этом, согласно Земельному кодексу РФ, земля, которую многодетным семьям государство предоставляет бесплатно, может составлять гораздо большую площадь — до 15 соток, отмечается в тексте обращения.

Как считает Яна Лантратова, целесообразно, чтобы россияне имели возможность не платить налог на все льготные 15 соток.

Депутат также сообщает главе кабмина, что многодетным семьям доступны дополнительные налоговые вычеты по налогу на имущество физлиц в отношении одного жилого дома или его части в размере кадастровой стоимости семи квадратных метров в расчете на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Если семья платит налог с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости пяти квадратных метров.

«Однако в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса РФ в настоящее время норма предоставления жилой площади в зависимости от региона колеблется от 15 до 18 кв. метров на одного человека. Данный показатель применяется в случае, если в квартире живут трое и более человек», — говорится в документе.

В связи с этим депутат предлагает вычитать из необлагаемой базы по квартире из нормы 18 квадратных метров на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

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