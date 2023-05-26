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Общество

Пожилой дновец получит компенсацию за упавший на него дорожный знак

Пожилой житель Дно получит компенсацию морального вреда за упавший на него дорожный знак. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: ПАИ / с места происшествия

Прокуратура Дновского района по обращению пожилого мужчины провела проверку в сфере соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в феврале в результате падения дорожного знака «Пешеходный переход», расположенного на пересечении улицы Коммунистической и улицы Ленина в Дно, пострадал мужчина. 

Местная администрация вопреки требованиям федерального законодательства безопасное содержание улицы не обеспечила, отметили в прокуратуре. 

В связи с этим прокурор Дновского района обратился в суд в интересах пожилого жителя Дновского района с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей. 

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме.

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