Управлять беспилотниками научат учеников новой гимназии в Пскове

10:23, 26 мая 2023, ПАИ

Управлять беспилотниками научат учеников новой гимназии в Пскове. Об этом в отчёте о работе администрации города на сессии Псковской городской Думы рассказал глава Пскова Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.

Он напомнил, что по нацпроекту «Образование» завершилось строительство школы на 825 мест на улице Юбилейной. 2 марта этого года там прозвучал первый звонок для 150 учеников начальной школы, а уже 1 сентября гимназия № 29 начнёт работу в полную силу.

«Здесь будут открыты профильные кадетские классы МЧС, а также классы с углубленным изучением математики, информатики и естественных наук. За счёт экономии средств удалось оснастить учреждение современным оборудованием, которое позволит проводить дополнительные занятия для школьников по 3D-моделированию и управлению беспилотниками», - отметил Борис Елкин.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Образование» в муниципальных образовательных учреждениях создано более 850 мест для дополнительного образования детей. Общее количество детей, занимающихся в кружках, составило 10 тысяч 750 человек.

В 2022 году началось строительство школы на 525 мест на улице Киселёва. На объекте ведутся активные строительно-монтажные работы, подрядная организация приступила к внутренней отделке и прокладке инженерных систем.