Об истории появления цетрального водопровода в Пскове рассказали архивисты

10:35, 26 мая 2023, ПАИ

Об истории появления цетрального водопровода в Пскове рассказал Госархив Псковской области в своём телеграм-канале.

«Признать необходимым приступить в текущем году к составлению проектов и смет по строительству водопровода в Пскове, ориентировочной стоимостью 1,5 млн рублей», - сообщалось в протоколе заседания президиума Псковского окрисполкома от 30 марта 1929 года.

Именно тогда было принято решение о строительстве нового водопровода в Пскове.

В 1916-1917 годах в Пскове реконструировали имеющийся водопровод. На тот момент системе поставки воды в дома, созданной частным лицом, было около 35 лет. Охвачены ею были лишь некоторые здания в центре города, да и качество воды оставляло желать лучшего из-за отсутствия фильтров.

В 1931–1934 гг. создавались новый водозабор и очистные сооружения. А 20 августа 1934 года начало работу новое коммунальное предприятие «Горводоканал». К 1940 году водопроводом пользовались уже 54 тысячи человек.