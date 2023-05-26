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Общество

Об истории появления цетрального водопровода в Пскове рассказали архивисты

Об истории появления цетрального водопровода в Пскове рассказал Госархив Псковской области в своём телеграм-канале.

«Признать необходимым приступить в текущем году к составлению проектов и смет по строительству водопровода в Пскове, ориентировочной стоимостью 1,5 млн рублей», - сообщалось в протоколе заседания президиума Псковского окрисполкома от 30 марта 1929 года.

Именно тогда было принято решение о строительстве нового водопровода в Пскове. 

В 1916-1917 годах в Пскове реконструировали имеющийся водопровод. На тот момент системе поставки воды в дома, созданной частным лицом, было около 35 лет. Охвачены ею были лишь некоторые здания в центре города, да и качество воды оставляло желать лучшего из-за отсутствия фильтров.  

В 1931–1934 гг. создавались новый водозабор и очистные сооружения. А 20 августа 1934 года начало работу новое коммунальное предприятие «Горводоканал». К 1940 году водопроводом пользовались уже 54 тысячи человек.

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