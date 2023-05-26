Парад пограничных сторожевых катеров пройдёт на Великой в Пскове

11:00, 26 мая 2023, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области приглашает гостей и жителей региона на торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня пограничника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

27 мая в 20:00 на набережной реки Великой возле Псковского кремля у инсталляции «Россия начинается здесь» пройдет торжественный церемониал постановки приказа на охрану государственной границы пограничным нарядам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Начальник управления лично поставит приказ, после чего пограничные наряды торжественным маршем пройдут по набережной реки Великой и отправятся к местам несения службы. Завершится мероприятие торжественным прохождением пограничных сторожевых катеров.

28 мая в 11:00 праздничное мероприятие пройдет у памятника «Стражам границы» в сквере Пограничников. По традиции в этот день состоится торжественный митинг, возложение цветов к памятному мемориалу, в котором примут участие руководство и сотрудники управления, представители правительства Псковской области, ветераны-пограничники.

В рамках торжественной программы специалисты-кинологи покажут умения и навыки своих подопечных, творческие коллективы Псковской области подарят участникам мероприятия праздничный концерт. Желающие смогут угоститься солдатской кашей.