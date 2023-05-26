Александр Котов: Предпринимательство – это стиль мышления и образ жизни

10:58, 26 мая 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковских бизнесменов с Днём российского предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Он подчеркнул, что предпринимательская активность является одним из ключевых факторов развития экономики, внедрения инноваций, продвижения частной инициативы и роста общественного благосостояния.

«Предпринимательство – это даже не профессия, а стиль мышления и образ жизни. В этой сфере трудятся люди, стремящиеся созидать и готовые рисковать, - подчеркнул Александр Котов. - Предпринимательское сообщество Псковской области демонстрирует не только умение эффективно вести бизнес, но и брать на себя социальную ответственность. Бизнесмены помогают социальным учреждениям и общественным объединениям, поддерживают культуру и спорт, участвуют в благоустройстве территорий, занимаются благотворительностью».

По его словам, органы власти также нацелены на поддержку предпринимательства. В регионе действуют налоговые каникулы для новых ИП и преференции для приезжих предпринимателей, установлены льготы для инвесторов и субъектов малого и среднего бизнеса, снижено административное давление и количество проверок.

«Безусловно, непростая геополитическая и экономическая ситуация влияет на деятельность предпринимателей. Но помимо объективных сложностей, сегодняшнее время даёт отечественному бизнесу и новые возможности. Уверен, предприниматели смогут реализовать имеющийся потенциал. Пусть ваш бизнес будет стабильным и процветающим! Здоровья, успеха и благополучия!» - подытожил Александр Котов.