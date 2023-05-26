Жители Псковской области могут обратиться в профильные комитеты через соцсети

11:40, 26 мая 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут обратиться в региональные органы исполнительной власти в соцсети. «ВКонтакте» становится основной площадкой, где создаются и ведутся паблики органов власти и бюджетных учреждений. Все органы исполнительной власти Псковской области представлены в соцсети и активно ведут официальные группы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Госпаблики – это страницы государственных органов и учреждений в социальных сетях. Главная социальная сеть в России «ВКонтакте» создала специальную метку для госпабликов, которая подтверждает, что сообщество официальное. Такие паблики являются важным инструментом для установления взаимодействия между властью и населением, улучшения коммуникации и повышения информированности жителей, отметили в пресс-службе правительства.

На страницах можно получить полезную информацию, а также задать свой вопрос в комментариях или личных сообщениях.

Жителей Псковской области призывали подписаться на паблики органов исполнительной власти Псковской области:

Комитет по социальной защите Псковской области - https://vk.com/socialpskov;

Комитет по образованию Псковской области - https://vk.com/pskovedu;

Комитет по здравоохранению Псковской области - https://vk.com/zdrav_pskov;

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области - https://vk.com/transportpskov;

Комитет по культуре Псковской области - https://vk.com/pskovculture;

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области - https://vk.com/priroda.pskov;

Комитет по труду и занятости Псковской области - https://vk.com/trud.pskov;

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области - https://vk.com/jkhpskov;

Комитет по туризму Псковской области - https://vk.com/pskovtourism;

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области - https://vk.com/cxpskov;

Комитет по тарифам и энергетике Псковской области - vk.com/tarifpskov;

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области - https://vk.com/public145851354;

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области - https://vk.com/club166191530;

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области - https://vk.com/public165336808;

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области - https://vk.com/gknpskov;

Комитет по спорту Псковской области - https://vk.com/public166266572;

Комитет по ветеринарии Псковской области - https://vk.com/veterinary60rus;

Комитет юстиции Псковской области - https://vk.com/justice.pskov;

Комитет по закупкам Псковской области - https://vk.com/gzpskov;

Комитет по финансам Псковской области - https://vk.com/finance_psk.

С начала 2023 года благодаря работе региональных органов исполнительной власти в социальных сетях было обработано 5 369 сообщений жителей Псковской области по проблемным вопросам. За этот период самыми востребованными направлениями обращений стали: «Здравоохранение» – 2 207 сообщений, «Социальное обслуживание и защита» – 1 216 сообщений и «Дороги» – 462 сообщения.