Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шины подешевели в России

Средняя стоимость новых автомобильных шин в России снизилась в марте-мае текущего года на 9 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года из-за отката резко выросших цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы автомобильного сайта «Дром».

По его словам, аналитики изучили объявления, размещенные на сайте в марте-мае 2022 года и 2023 года, и выяснили, как менялись цены на покрышки.

Фото: ПАИ

«К сегодняшнему дню средняя стоимость новых покрышек опустилась на 9 %, а бывших в употреблении шин выросла на 21 %. В большинстве крупных городов отмечается аналогичная динамика. Например, в Москве цены на новые шины снизились на 9 %, в Екатеринбурге — на 12,5 %, в Новосибирске — на 11 %, а во Владивостоке — на 9 %. Вместе с тем цены на бывшие в употреблении покрышки выросли на 4 % в Москве, на 14 % в Екатеринбурге, 15% в Новосибирске и 11 % во Владивостоке», — сказал представитель сайта.

Аналитики полагают, что снижение стоимости новых шин объясняется тем, что в феврале-марте 2022 года покрышки резко подорожали — модели отдельных брендов выросли в цене на 71 %.

«Двукратный рост цен продемонстрировали как российские, так и импортные шины. Сильно увеличился спрос: покупатели сметали шины с виртуальных прилавков. Сегодня ситуация стабилизировалась, цены на новые шины незначительно снизились, но не вернулись к дофевральским», — прокомментировал продакт-менеджер «Дрома» Владимир Питин.

Больше всего подешевели новые шины китайского бренда Triangle — на 21 %. На 7 % снизились цены на европейские Nokian. Bridgestone и Nexen подешевели немногим меньше — на 6 %.

«Продажи шин в этом сезоне снизились на 20% по России. Объясняется это тем, что в марте прошлого года, опасаясь прекращения поставок, многие автовладельцы закупились покрышками впрок. Однако по сравнению с 2021 годом продажи шин выросли на 11,5 %. Похожая ситуация складывается сегодня в крупных городах: в Москве продажи упали на 25 % относительно 2022 года, в Новосибирске — на 24 %, в Екатеринбурге — на 5 % и на 6 % во Владивостоке», — добавил представитель «Дрома».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 мая 2023

Депутаты Псковской гордумы освободили два предприятия от перечисления в бюджет части прибыли
26 мая 2023

Шины подешевели в России
26 мая 2023

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 29 мая
26 мая 2023

Депутаты городской Думы утвердили отчёт главы Пскова
26 мая 2023

Значимые итоги в сфере строительства за год назвал Борис Елкин
26 мая 2023

Псковичей приглашают на концерт органной музыки 3 июня
26 мая 2023

Парад пограничных сторожевых катеров пройдёт на Великой в Пскове
26 мая 2023

Александр Котов: Предпринимательство – это стиль мышления и образ жизни

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...