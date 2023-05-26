Шины подешевели в России

11:36, 26 мая 2023, ПАИ

Средняя стоимость новых автомобильных шин в России снизилась в марте-мае текущего года на 9 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года из-за отката резко выросших цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы автомобильного сайта «Дром».

По его словам, аналитики изучили объявления, размещенные на сайте в марте-мае 2022 года и 2023 года, и выяснили, как менялись цены на покрышки.

«К сегодняшнему дню средняя стоимость новых покрышек опустилась на 9 %, а бывших в употреблении шин выросла на 21 %. В большинстве крупных городов отмечается аналогичная динамика. Например, в Москве цены на новые шины снизились на 9 %, в Екатеринбурге — на 12,5 %, в Новосибирске — на 11 %, а во Владивостоке — на 9 %. Вместе с тем цены на бывшие в употреблении покрышки выросли на 4 % в Москве, на 14 % в Екатеринбурге, 15% в Новосибирске и 11 % во Владивостоке», — сказал представитель сайта.

Аналитики полагают, что снижение стоимости новых шин объясняется тем, что в феврале-марте 2022 года покрышки резко подорожали — модели отдельных брендов выросли в цене на 71 %.

«Двукратный рост цен продемонстрировали как российские, так и импортные шины. Сильно увеличился спрос: покупатели сметали шины с виртуальных прилавков. Сегодня ситуация стабилизировалась, цены на новые шины незначительно снизились, но не вернулись к дофевральским», — прокомментировал продакт-менеджер «Дрома» Владимир Питин.

Больше всего подешевели новые шины китайского бренда Triangle — на 21 %. На 7 % снизились цены на европейские Nokian. Bridgestone и Nexen подешевели немногим меньше — на 6 %.

«Продажи шин в этом сезоне снизились на 20% по России. Объясняется это тем, что в марте прошлого года, опасаясь прекращения поставок, многие автовладельцы закупились покрышками впрок. Однако по сравнению с 2021 годом продажи шин выросли на 11,5 %. Похожая ситуация складывается сегодня в крупных городах: в Москве продажи упали на 25 % относительно 2022 года, в Новосибирске — на 24 %, в Екатеринбурге — на 5 % и на 6 % во Владивостоке», — добавил представитель «Дрома».