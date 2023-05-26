Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скорость мобильного интернета Tele2 на пороге 5G

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает опцию 4G Turbo. При ее подключении клиенты могут увеличить скорость мобильного интернета до 50 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы Tele2

У клиентов с опцией 4G Turbo скорость интернета будет на 50% быстрее, чем у абонентов без нее. Такая скорость сопоставима с возможностями в сети 5G. Новая опция по умолчанию бесплатно входит в тариф Premium, для пользователей других тарифов – 150 рублей в месяц. Абоненты могут протестировать интернет на сверхскорости – при первом подключении опция бесплатна до очередного списания платы за тариф.

Услуга делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной системе. Она отслеживает нагрузку на базовые станции и освобождает мощности, которые выделяются абоненту с подключенной опцией. Интернет на максимальной скорости будет интересен пользователям стриминговых сервисов, геймерам, для участия в видеоконференциях или раздачи трафика на другие устройства.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы позаботились о клиентах, которым нужна максимальная скорость. Потребление мобильного интернета с каждым годом растет: абоненты больше общаются в мессенджерах, смотрят видео и скачивают тяжелый контент на смартфоне. Скорость становится для них все важнее. Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G».

Подробнее – на tele2.ru.

Реклама

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 мая 2023

Депутаты Псковской гордумы освободили два предприятия от перечисления в бюджет части прибыли
26 мая 2023

Шины подешевели в России
26 мая 2023

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 29 мая
26 мая 2023

Депутаты городской Думы утвердили отчёт главы Пскова
26 мая 2023

Значимые итоги в сфере строительства за год назвал Борис Елкин
26 мая 2023

Псковичей приглашают на концерт органной музыки 3 июня
26 мая 2023

Парад пограничных сторожевых катеров пройдёт на Великой в Пскове
26 мая 2023

Александр Котов: Предпринимательство – это стиль мышления и образ жизни

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...