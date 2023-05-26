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Общество

Итоги конкурса детских рисунков подвели в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели итоги открытого дистанционного конкурса детского рисунка «Онегин, добрый мой приятель». Творческое соревнование провели к одному из юбилеев знаменитого романа в стихах: Пушкин начал работать над ним ровно двести лет назад, в мае 1823 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Конкурсная работа Ксении Дейнекиной (14 лет, Пушкинские Горы, диплом за II место)

Участие в конкурсе приняли 98 юных художников из разных городов, посёлков и деревень России, от Вельска Архангельской области до Красноярска. Значительное количество работ в музей поступило из Карелии (15 участников) и Свердловской области (9 участников), но самыми активными и творческими почитателями романа в стихах оказались псковичи  — 39 человек из Пушкинских Гор, Пскова, Порхова, Бежаниц и Пустошки.

На официальном сайте Пушкинского заповедника (Конкурсы → 2023 → «Онегин, добрый мой приятель») размещена полная галерея рисунков, созданных участниками конкурса, а также списки победителей, лауреатов и тех, кому достался диплом зрительских симпатий — всего в музее отметили более двадцати школьников.

Напомним также, что сейчас Пушкинский заповедник проводит ещё одно творческое соревнование — конкурс казок о прекрасной Царевне Лебеди.

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