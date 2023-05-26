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Общество

Школьник из Тулы расскажет о Псковском кремле

Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова помогла девятилетнему тульскому школьнику с учебным проектом, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Светлана Мельникова получила от Арсения письмо, в котором он попросил прислать ему для школьного проекта на урок по окружающему миру информацию о Псковском музее. Арсений собирался на примере Псковского крома рассказать об истории и значении кремлей для России.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мальчик рассказал, что он любит со своей семьей посещать Тульский кремль. А его бабушка рассказала ему много интересного про Псков и Псковский кремль, где она бывала раньше. Именно эти истории вдохновили Арсения на собственный проект. Сам он хочет летом попросить родителей привезти его в Псков на экскурсию, чтобы увидеть достопримечательности своими глазами.

В ответном письме Светлана Мельникова пожелала Арсению успехов в учебе и поблагодарила за интерес к истории Псковского музея-заповедника. Мальчику передали новый буклет о Псковском кремле, путеводитель по памятным местам Псковской области, несколько открыток с изображением Пскова и сувениры на память.

«Мне бы хотелось сказать слова благодарности и родителям мальчика, и его учителям, которые привили ему любовь к истории и желание заниматься исследовательской работой, – отметила Светлана Мельникова. – В музей приходит большое количество корреспонденции, но такие письма – редкость. Буду счастлива лично познакомиться с Арсением, если у него получится приехать в наш город и посетить наш музей».

В качестве благодарности мальчик прислал вместе с письмом открытку с историческим видом Тулы и новозеландскую почтовую марку из собственной коллекции.

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