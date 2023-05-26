Псковичи стали призёрами на чемпионате России по парабадминтону

12:40, 26 мая 2023, ПАИ

Псковские спортсмены Екатерина Огинская и Эдуард Барканов стали призёрами на чемпионате России по парабадминтону. Об этом сообщается в группе центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в рамках Летних игр паралимпийцев в городе Раменское Московской области с 20 по 25 мая.

Екатерина Огинская завоевала золото в смешанном парном разряде вместе с Антоном Ивановым из Чувашии, серебро в одиночном разряде и бронзу в парном разряде вместе с Елизаветой Кожемяко из Московской области.

Эдуард Барканов занял третье место в парном разряде вместе с Андреем Рейли из Санкт-Петербурга.