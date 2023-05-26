Псковичи стали призёрами на чемпионате России по парабадминтону
Псковские спортсмены Екатерина Огинская и Эдуард Барканов стали призёрами на чемпионате России по парабадминтону. Об этом сообщается в группе центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования проходили в рамках Летних игр паралимпийцев в городе Раменское Московской области с 20 по 25 мая.
Екатерина Огинская завоевала золото в смешанном парном разряде вместе с Антоном Ивановым из Чувашии, серебро в одиночном разряде и бронзу в парном разряде вместе с Елизаветой Кожемяко из Московской области.
Эдуард Барканов занял третье место в парном разряде вместе с Андреем Рейли из Санкт-Петербурга.
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